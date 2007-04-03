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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2689269026912692
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 13:44

  bred написав:кстати, на BTCUSD появилась новая цель, 18к

И вот какая вырисовывается картина в масштабе 5 : 1 8)
Зображення
с тем что было - отскок после падения с 6925 до 9240 с последующим возвратом на 6900 с тем, что есть - отскок после падения с 35 000 до 46 000 с последующим возвратом на 35 000.
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 17:07

Шорт старпьора на 46200. Ліквідація на 117654. Падай дєд, падай! :D
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не выдержал и зашел ночью в биток, бнб и дот, когда увидел риббонса на недельном (фомо во всей красе). чудом монетки подросли, переставил стоп на 2.5%, мерзкое чувство, однако, со мной осталось.
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 18:29

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

подождите, а как же эфир по 1000 в августе? это ж вроде как было очевидно
DmitryK
 
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