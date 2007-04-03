И вот какая вырисовывается картина в масштабе 5 : 1
с тем что было - отскок после падения с 6925 до 9240 с последующим возвратом на 6900 с тем, что есть - отскок после падения с 35 000 до 46 000 с последующим возвратом на 35 000.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 сер, 2021 13:44
Додано: Сер 11 сер, 2021 17:14
не выдержал и зашел ночью в биток, бнб и дот, когда увидел риббонса на недельном (фомо во всей красе). чудом монетки подросли, переставил стоп на 2.5%, мерзкое чувство, однако, со мной осталось.
цели 49, 500 и 29
Додано: Сер 11 сер, 2021 18:29
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
подождите, а как же эфир по 1000 в августе? это ж вроде как было очевидно
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