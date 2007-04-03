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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2689269026912692
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 13:44

  bred написав:кстати, на BTCUSD появилась новая цель, 18к

И вот какая вырисовывается картина в масштабе 5 : 1 8)
Зображення
с тем что было - отскок после падения с 6925 до 9240 с последующим возвратом на 6900 с тем, что есть - отскок после падения с 35 000 до 46 000 с последующим возвратом на 35 000.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 17:07

Шорт старпьора на 46200. Ліквідація на 117654. Падай дєд, падай! :D
Козак-характерник
2
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 17:14

не выдержал и зашел ночью в биток, бнб и дот, когда увидел риббонса на недельном (фомо во всей красе). чудом монетки подросли, переставил стоп на 2.5%, мерзкое чувство, однако, со мной осталось.
цели 49, 500 и 29
spacemachine
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 18:29

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

подождите, а как же эфир по 1000 в августе? это ж вроде как было очевидно
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 18:50

DmitryK
память у вас не очень. Слова мои не коверкайте, в частности про очевидность.
вот что я писал:
>Думаю уже всем понятно, что следующий пик у эфира это 10К где-то в 2025
>про август не уверен, слишком краткосрочно, скажем - я это ожидаю. а про 2024-25 - конечно могу. это же очевидно, если вы не считаете, что криптовалюты прекратят свое существование.

то есть ожидаю 1000-1200 и не уверен за август - это не = очевидно
причем этот ответ был вам. Так что предъявлять будете про очевидность в 2025 году, если эфир не будет 10К
spacemachine
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 19:34

  spacemachine написав:жду эфир по 1К-1.2 в конце августа, там можно втарить и красиво слить через месяц по 2К, думаю это последняя возможность относительно спокойно иксануть перед затяжным флетом. А набирать эфир по 500 баксов следующим летом можно будет, хотя не исключаю цену в 300 баксов.

там еще вот это было. я просто к тому, что все эти прогнозы увы пальцем в небо получаются. иногда угадаешь, иногда нет. в итоге просто держать несколько лет проще и надежнее.
а то при цене 1700 ждем по 1000 в итоге берем по 3000. классика
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 19:49

  Козак-характерник написав:Шорт старпьора на 46200. Ліквідація на 117654. Падай дєд, падай! :D

Сцать против ветра
airmax78
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 19:53

  Козак-характерник написав:Шорт старпьора на 46200. Ліквідація на 117654. Падай дєд, падай! :D

Прогноз без изменений, диапазон 45к-50к до конца месяца. Скорее всего с альтсезончиком.
phantom_systems
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  #<1 ... 2689269026912692
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