И вот какая вырисовывается картина в масштабе 5 : 1
с тем что было - отскок после падения с 6925 до 9240 с последующим возвратом на 6900 с тем, что есть - отскок после падения с 35 000 до 46 000 с последующим возвратом на 35 000.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 сер, 2021 13:44
Додано: Сер 11 сер, 2021 17:14
не выдержал и зашел ночью в биток, бнб и дот, когда увидел риббонса на недельном (фомо во всей красе). чудом монетки подросли, переставил стоп на 2.5%, мерзкое чувство, однако, со мной осталось.
цели 49, 500 и 29
Додано: Сер 11 сер, 2021 18:29
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
подождите, а как же эфир по 1000 в августе? это ж вроде как было очевидно
Додано: Сер 11 сер, 2021 18:50
DmitryK
память у вас не очень. Слова мои не коверкайте, в частности про очевидность.
вот что я писал:
>Думаю уже всем понятно, что следующий пик у эфира это 10К где-то в 2025
>про август не уверен, слишком краткосрочно, скажем - я это ожидаю. а про 2024-25 - конечно могу. это же очевидно, если вы не считаете, что криптовалюты прекратят свое существование.
то есть ожидаю 1000-1200 и не уверен за август - это не = очевидно
причем этот ответ был вам. Так что предъявлять будете про очевидность в 2025 году, если эфир не будет 10К
Додано: Сер 11 сер, 2021 19:34
там еще вот это было. я просто к тому, что все эти прогнозы увы пальцем в небо получаются. иногда угадаешь, иногда нет. в итоге просто держать несколько лет проще и надежнее.
а то при цене 1700 ждем по 1000 в итоге берем по 3000. классика
Додано: Сер 11 сер, 2021 19:49
Додано: Сер 11 сер, 2021 19:53
|