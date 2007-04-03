Додано: Сер 11 сер, 2021 18:50

DmitryK

память у вас не очень. Слова мои не коверкайте, в частности про очевидность.

вот что я писал:

>Думаю уже всем понятно, что следующий пик у эфира это 10К где-то в 2025

>про август не уверен, слишком краткосрочно, скажем - я это ожидаю. а про 2024-25 - конечно могу. это же очевидно, если вы не считаете, что криптовалюты прекратят свое существование.



то есть ожидаю 1000-1200 и не уверен за август - это не = очевидно

причем этот ответ был вам. Так что предъявлять будете про очевидность в 2025 году, если эфир не будет 10К