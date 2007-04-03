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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 сер, 2021 03:02
Трон в очередной раз хорошо отработал
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phantom_systems
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Додано: Чет 12 сер, 2021 06:19
Наконец-то удалось продать риппл, купленный в конце мая по 0,9. Доход 50% годовых. Для крипты немного, но пусть так. Еще бы прибыльно продать Суши, купленные тогда же по 12. И спокойно в фиате ждать биток по 25 и эфир по 1000.
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Tegularius
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Додано: Чет 12 сер, 2021 09:40
трон и рипл хорошо, остальное плохо...
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чик
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Додано: Чет 12 сер, 2021 13:11
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Чукча2
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Додано: Чет 12 сер, 2021 16:31
на этой новости произошел обвал
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Олежан
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Додано: Чет 12 сер, 2021 16:33
Дєду поплохєло...
Всипте йому віагри!
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Козак-характерник
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Додано: Чет 12 сер, 2021 16:56
Козак-характерник написав:
Дєду поплохєло...
Всипте йому віагри!
макс сейчас расчехлит очередную каклету и все будет хорошо
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Олежан
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Додано: Чет 12 сер, 2021 17:09
Ну так что там, идём по коридору, в район 43к, а потом к 51-52к?
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NAVM
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