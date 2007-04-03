RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2691269226932694>
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 03:02

Трон в очередной раз хорошо отработал
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1714
З нами з: 14.04.15
Подякував: 20 раз.
Подякували: 321 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 06:19

Наконец-то удалось продать риппл, купленный в конце мая по 0,9. Доход 50% годовых. Для крипты немного, но пусть так. Еще бы прибыльно продать Суши, купленные тогда же по 12. И спокойно в фиате ждать биток по 25 и эфир по 1000.
Tegularius
 
Повідомлень: 1606
З нами з: 11.02.14
Подякував: 214 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 09:40

трон и рипл хорошо, остальное плохо...
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6382
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5256 раз.
Подякували: 790 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 13:11

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Хакер украл в крипте $600 млн «для развлечения»
https://ru.investing.com/news/cryptocur ... le-2075690
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1900
З нами з: 03.12.13
Подякував: 406 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 16:31

  Чукча2 написав:Хакер украл в крипте $600 млн «для развлечения»
https://ru.investing.com/news/cryptocur ... le-2075690


на этой новости произошел обвал
Олежан
 
Повідомлень: 418
З нами з: 01.12.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 16:33

Дєду поплохєло... :mrgreen: Всипте йому віагри! :mrgreen:
Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 29439
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2081 раз.
Подякували: 2180 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 17:09

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ну так что там, идём по коридору, в район 43к, а потом к 51-52к?
NAVM
 
Повідомлень: 4
З нами з: 08.04.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 17:51

  NAVM написав:Ну так что там, идём по коридору, в район 43к, а потом к 51-52к?

Зараз лонгустинів почнуть смажити, по самі не балуйся... :mrgreen:
Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 29439
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2081 раз.
Подякували: 2180 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 18:08

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Козак-характерник написав:Зараз лонгустинів почнуть смажити, по самі не балуйся...

Надо знать психологию криптокитов, раньше ведь жир из китов добывали..
NAVM
 
Повідомлень: 4
З нами з: 08.04.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 19:31

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Козак-характерник написав:Зараз лонгустинів почнуть смажити, по самі не балуйся..

Эх, козаче, ничем уже от чукчи в прогнозах ты не отличаешься... Не помогли тебе твои ляхи))
Kriptogedon
 
Повідомлень: 106
З нами з: 18.09.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2691269226932694>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 8110, 8111, 8112
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
81111 203362785
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 сер, 2021 20:24
matroSkin
Валютный рынок в мире 1 ... 762, 763, 764
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7634 4005040
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 сер, 2021 12:42
Vic
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 68000
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (19207)
12.08.2021 21:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.