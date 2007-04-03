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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 сер, 2021 19:32
Козак-характерник написав:
Падай дєд, падай!
Цэ ж було вжэ! (с) Л.Кучма.
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Kriptogedon
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