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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2691269226932694
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 19:32

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Козак-характерник написав:Падай дєд, падай!

Цэ ж було вжэ! (с) Л.Кучма.
Kriptogedon
 
Повідомлень: 106
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