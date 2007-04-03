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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2691269226932694
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 19:32

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Козак-характерник написав:Падай дєд, падай!

Цэ ж було вжэ! (с) Л.Кучма.
Kriptogedon
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 21:15

Чукча где то давал прогнозы?))На этом рынке, делать прогнозы, дело глупое...
Чукча2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 06:56

А Банан с 5:00 лежит или шоо?
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 08:55

  Amethyst написав:А Банан с 5:00 лежит или шоо?

Втікли з нашими монетками... :)
Козак-характерник
2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 08:59

  Козак-характерник написав:Зараз лонгустинів почнуть смажити, по самі не балуйся... :mrgreen:


Очень сильный сигнал на покупку. Почти 100%.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 09:13

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Биток идет на 53к
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 09:51

вывод битков с бирж продолжается

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Xenon
 
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