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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 сер, 2021 19:32
Козак-характерник написав:
Падай дєд, падай!
Цэ ж було вжэ! (с) Л.Кучма.
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Kriptogedon
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Додано: Чет 12 сер, 2021 21:15
Чукча где то давал прогнозы?))На этом рынке, делать прогнозы, дело глупое...
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Чукча2
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 06:56
А Банан с 5:00 лежит или шоо?
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Amethyst
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 08:55
Amethyst написав:
А Банан с 5:00 лежит или шоо?
Втікли з нашими монетками...
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Козак-характерник
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2
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 09:13
Биток идет на 53к
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Zebra
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 09:51
вывод битков с бирж продолжается
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Xenon
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 13:20
Чукча2 написав:
Чукча где то давал прогнозы?))
Чукча транслирует один единственный наратив - антикриптвый. Годами. Все что надо знать про чукчу.
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Kriptogedon
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 13:20
Xenon написав:
вывод битков с бирж продолжается
вы нам 20 обещали, ждем дальше? или дотариваем пока 46
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DmitryK
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:11
Повторится ли история 2017 года, когда биткоин рос весь год, достигнув пика в декабре.
Будет ли еще альтсезон, либо это отскок мертвой кошки. Особенно интересны альты которые еще не стреляли, и не превысили свои предыдущие хаи. Больше вопросов, чем ответов...
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Patr1ot
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