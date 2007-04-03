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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2692269326942695
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:13

Катаюся на кардані. :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:02

  DmitryK написав:вы нам 20 обещали, ждем дальше? или дотариваем пока 46

я ожидал 25-27к и вверх, не дотянули, да и пофик както
я свои битки брал по 12к

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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:03

  Patr1ot написав:Повторится ли история 2017 года, когда биткоин рос весь год, достигнув пика в декабре.
Будет ли еще альтсезон, либо это отскок мертвой кошки. Особенно интересны альты которые еще не стреляли, и не превысили свои предыдущие хаи. Больше вопросов, чем ответов...

будет. раз буратины перестали нести деньги, значит надо показать рост...а потом обнуление. классика
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:45

  Козак-характерник написав:Катаюся на кардані. :)

А шорт битка как?
Zebra
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1
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:57

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Kriptogedon написав:Чукча транслирует один единственный наратив - антикриптвый. Годами. Все что надо знать про чукчу.


Бред.
Наоборот, поддерживал местных, когда летело камнем вниз))
Чукча жалеет, что сам не вложился по 100$ за биточек.
Синдром FOMO.

А покупать по 45 уже не- не, спасибо.
Чукча2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:11

  Zebra написав:А шорт битка как?

Тримаю.
Козак-характерник
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