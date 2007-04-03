Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:13
Катаюся на кардані.
Козак-характерник
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:02
DmitryK написав:
вы нам 20 обещали, ждем дальше? или дотариваем пока 46
я ожидал 25-27к и вверх, не дотянули, да и пофик както
я свои битки брал по 12к
Xenon
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:03
Patr1ot написав:
Повторится ли история 2017 года, когда биткоин рос весь год, достигнув пика в декабре.
Будет ли еще альтсезон, либо это отскок мертвой кошки. Особенно интересны альты которые еще не стреляли, и не превысили свои предыдущие хаи. Больше вопросов, чем ответов...
будет. раз буратины перестали нести деньги, значит надо показать рост...а потом обнуление. классика
Олежан
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:45
Козак-характерник написав:
Катаюся на кардані.
А шорт битка как?
Zebra
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:57
Kriptogedon написав:
Чукча транслирует один единственный наратив - антикриптвый. Годами. Все что надо знать про чукчу.
Бред.
Наоборот, поддерживал местных, когда летело камнем вниз))
Чукча жалеет, что сам не вложился по 100$ за биточек.
Синдром FOMO.
А покупать по 45 уже не- не, спасибо.
Чукча2
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:11
Zebra написав:
А шорт битка как?
Тримаю.
Козак-характерник
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Повідомлень: 29442
З нами з: 09.10.12
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