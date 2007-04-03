Patr1ot написав:Повторится ли история 2017 года, когда биткоин рос весь год, достигнув пика в декабре. Будет ли еще альтсезон, либо это отскок мертвой кошки. Особенно интересны альты которые еще не стреляли, и не превысили свои предыдущие хаи. Больше вопросов, чем ответов...
будет. раз буратины перестали нести деньги, значит надо показать рост...а потом обнуление. классика
Смотри чтоб Кардано тебя на Кардан не насадил бо монета огонь,это тебе не средство для чистки ванн и унитазов EOS
Patr1ot написав:Будет ли еще альтсезон, либо это отскок мертвой кошки. Особенно интересны альты которые еще не стреляли, и не превысили свои предыдущие хаи. Больше вопросов, чем ответов...
Думаю,это все на грани фантастики.То что не отстрелило-уже не отстрелит.Если случится чудо и доминация альтов быстрым штурмом наконец пробьет отметку 40 и упадет до 35-36%-это будет чудо.Сам собираюсь на уровне 41-42% все распродавать и бежать из альты нах... далеко и быстро.Уже нужно частично фиксироваться по некоторым монетам.Вам дается последний шанс продать то,что захомячили,а может выйти и из минусов,наверняка есть и такие.Второй такой возможности-потом долго не будет.Жадность-порождает бедность. Да и еще...Бинанс всегда проводит обновления в предверии либо резкого роста,либо коррекции..Смотрим внимательно.