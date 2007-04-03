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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 сер, 2021 10:01
Козак-характерник написав: Олежан написав:
Посмотри на ADA за 3 дня вырос так что скоро будет рехай
Кардану надувають, щоб мене постригти...
Шорчу.
Я думаю на этих уровнях надо закрывать шорт и переворачиваться в лонг 3х плечом потому что будет 5 баксов
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Додано: Суб 14 сер, 2021 10:32
Чукча2 написав: Kriptogedon написав:
Чукча транслирует один единственный наратив - антикриптвый. Годами. Все что надо знать про чукчу.
Бред.
Наоборот, поддерживал местных, когда летело камнем вниз))
Чукча жалеет, что сам не вложился по 100$ за биточек.
Синдром FOMO.
А покупать по 45 уже не- не, спасибо.
Последний раз 100$ было в 2013-м. Т.е. 8 лет назад. Вероятно, что в 2029-м и 45к за биткоин покажутся копейками
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