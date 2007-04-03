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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2693269426952696
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 10:01

  Козак-характерник написав:
  Олежан написав:Посмотри на ADA за 3 дня вырос так что скоро будет рехай

Кардану надувають, щоб мене постригти... :mrgreen: Шорчу.

Я думаю на этих уровнях надо закрывать шорт и переворачиваться в лонг 3х плечом потому что будет 5 баксов
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 10:32

  Чукча2 написав:
  Kriptogedon написав:Чукча транслирует один единственный наратив - антикриптвый. Годами. Все что надо знать про чукчу.


Бред.
Наоборот, поддерживал местных, когда летело камнем вниз))
Чукча жалеет, что сам не вложился по 100$ за биточек.
Синдром FOMO.

А покупать по 45 уже не- не, спасибо.


Последний раз 100$ было в 2013-м. Т.е. 8 лет назад. Вероятно, что в 2029-м и 45к за биткоин покажутся копейками
zРадио
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