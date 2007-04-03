Я думаю на этих уровнях надо закрывать шорт и переворачиваться в лонг 3х плечом потому что будет 5 баксов
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 сер, 2021 10:01
Додано: Суб 14 сер, 2021 10:32
Последний раз 100$ было в 2013-м. Т.е. 8 лет назад. Вероятно, что в 2029-м и 45к за биткоин покажутся копейками
Додано: Суб 14 сер, 2021 13:50
"вложившиеся в биточек по 100$" до сих пор
Додано: Суб 14 сер, 2021 14:14
Ну да,с капой под 180млрд= половине эфира и пятой части биткоина,монета которая не майнится и это сейчас-в предверии кризиса и более глобального ожидаемого падения всех рынков...Очередной совет от знатока "шортиста".С шортокаркалы соскочил,теперь нужно в Аду по 2.2 войти в лонг с плечом и пересесть на каркалу подлиннее ...Ну,вперде!
Ада монета классная и событий по ней,в августе-сентябре- куева туча,которые она,именно сейчас уже и отрабатывает практически отработав...5 если и будет когда-это думаю в следующем цикле роста.Сейчас максимум,при всех офигенных и феерических раскладах-это 3+бакса...В чем лично очень сильно сомневаюсь..Я свою закрыл по 2 и 2.2...Богатей думками дальше.
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