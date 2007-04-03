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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2693269426952696
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 10:01

  Козак-характерник написав:
  Олежан написав:Посмотри на ADA за 3 дня вырос так что скоро будет рехай

Кардану надувають, щоб мене постригти... :mrgreen: Шорчу.

Я думаю на этих уровнях надо закрывать шорт и переворачиваться в лонг 3х плечом потому что будет 5 баксов
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 10:32

  Чукча2 написав:
  Kriptogedon написав:Чукча транслирует один единственный наратив - антикриптвый. Годами. Все что надо знать про чукчу.


Бред.
Наоборот, поддерживал местных, когда летело камнем вниз))
Чукча жалеет, что сам не вложился по 100$ за биточек.
Синдром FOMO.

А покупать по 45 уже не- не, спасибо.


Последний раз 100$ было в 2013-м. Т.е. 8 лет назад. Вероятно, что в 2029-м и 45к за биткоин покажутся копейками
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 13:50

"вложившиеся в биточек по 100$" до сих пор ждут у моря погоды
bred
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 14:14

  Олежан написав:Я думаю на этих уровнях надо закрывать шорт и переворачиваться в лонг 3х плечом потому что будет 5 баксов


Ну да,с капой под 180млрд= половине эфира и пятой части биткоина,монета которая не майнится и это сейчас-в предверии кризиса и более глобального ожидаемого падения всех рынков...Очередной совет от знатока "шортиста".С шортокаркалы соскочил,теперь нужно в Аду по 2.2 войти в лонг с плечом и пересесть на каркалу подлиннее :lol:...Ну,вперде!
Ада монета классная и событий по ней,в августе-сентябре- куева туча,которые она,именно сейчас уже и отрабатывает практически отработав...5 если и будет когда-это думаю в следующем цикле роста.Сейчас максимум,при всех офигенных и феерических раскладах-это 3+бакса...В чем лично очень сильно сомневаюсь..Я свою закрыл по 2 и 2.2...Богатей думками дальше.
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 15:04

  phantom_systems написав: Хлам типа эоса хоть бы вполовину продать.


Средство для чистки унитазов,нужно будет скупать в следующем цикле дампа,в районе 1-2 бакса.Сейчас уже началось тестирование и настройка биржи Булиш,которую в конце осени(года) обещают запустить.Если все будет гладко и площадка заработает,думаю в следующем цикле роста,мы наверняка увидим EOS в районе 40-50баксов,но до этого-я думаю будут еще приятные цены,по которым можно брать в портфель на догосрок и забыть.Сейчас же,монета выглядит весьма слабо и потерянно.Сомеваюсь что она перебьет район 7 баксов-это в лучшем случае...но,все может быть-это крипта.Следующий значимый уровень 8.7+-
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 19:08

🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 700,000,000 #USDT (700,000,000 USD) transferred from unknown wallet to #Binance
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 19:10

  greenozon написав:🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 700,000,000 #USDT (700,000,000 USD) transferred from unknown wallet to #Binance

Из USDC и BUSD выводят понемногу миллионы, а в Тезер продолжают заводить.
Zebra
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