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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2693269426952696
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 10:01

  Козак-характерник написав:
  Олежан написав:Посмотри на ADA за 3 дня вырос так что скоро будет рехай

Кардану надувають, щоб мене постригти... :mrgreen: Шорчу.

Я думаю на этих уровнях надо закрывать шорт и переворачиваться в лонг 3х плечом потому что будет 5 баксов
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 10:32

  Чукча2 написав:
  Kriptogedon написав:Чукча транслирует один единственный наратив - антикриптвый. Годами. Все что надо знать про чукчу.


Бред.
Наоборот, поддерживал местных, когда летело камнем вниз))
Чукча жалеет, что сам не вложился по 100$ за биточек.
Синдром FOMO.

А покупать по 45 уже не- не, спасибо.


Последний раз 100$ было в 2013-м. Т.е. 8 лет назад. Вероятно, что в 2029-м и 45к за биткоин покажутся копейками
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 13:50

"вложившиеся в биточек по 100$" до сих пор ждут у моря погоды
bred
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 14:14

  Олежан написав:Я думаю на этих уровнях надо закрывать шорт и переворачиваться в лонг 3х плечом потому что будет 5 баксов


Ну да,с капой под 180млрд= половине эфира и пятой части биткоина,монета которая не майнится и это сейчас-в предверии кризиса и более глобального ожидаемого падения всех рынков...Очередной совет от знатока "шортиста".С шортокаркалы соскочил,теперь нужно в Аду по 2.2 войти в лонг с плечом и пересесть на каркалу подлиннее :lol:...Ну,вперде!
Ада монета классная и событий по ней,в августе-сентябре- куева туча,которые она,именно сейчас уже и отрабатывает практически отработав...5 если и будет когда-это думаю в следующем цикле роста.Сейчас максимум,при всех офигенных и феерических раскладах-это 3+бакса...В чем лично очень сильно сомневаюсь..Я свою закрыл по 2 и 2.2...Богатей думками дальше.
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 15:04

  phantom_systems написав: Хлам типа эоса хоть бы вполовину продать.


Средство для чистки унитазов,нужно будет скупать в следующем цикле дампа,в районе 1-2 бакса.Сейчас уже началось тестирование и настройка биржи Булиш,которую в конце осени(года) обещают запустить.Если все будет гладко и площадка заработает,думаю в следующем цикле роста,мы наверняка увидим EOS в районе 40-50баксов,но до этого-я думаю будут еще приятные цены,по которым можно брать в портфель на догосрок и забыть.Сейчас же,монета выглядит весьма слабо и потерянно.Сомеваюсь что она перебьет район 7 баксов-это в лучшем случае...но,все может быть-это крипта.Следующий значимый уровень 8.7+-
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 19:08

🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 700,000,000 #USDT (700,000,000 USD) transferred from unknown wallet to #Binance
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 19:10

  greenozon написав:🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 700,000,000 #USDT (700,000,000 USD) transferred from unknown wallet to #Binance

Из USDC и BUSD выводят понемногу миллионы, а в Тезер продолжают заводить.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 23:01

  osafly написав:
  phantom_systems написав: Хлам типа эоса хоть бы вполовину продать.


Средство для чистки унитазов,нужно будет скупать в следующем цикле дампа,в районе 1-2 бакса.Сейчас уже началось тестирование и настройка биржи Булиш,которую в конце осени(года) обещают запустить.Если все будет гладко и площадка заработает,думаю в следующем цикле роста,мы наверняка увидим EOS в районе 40-50баксов,но до этого-я думаю будут еще приятные цены,по которым можно брать в портфель на догосрок и забыть.Сейчас же,монета выглядит весьма слабо и потерянно.Сомеваюсь что она перебьет район 7 баксов-это в лучшем случае...но,все может быть-это крипта.Следующий значимый уровень 8.7+-

Ну, оно уже к 5,5 доползло, недалеко осталось. Биржу они при таком финансировании, ессно, запустят, только вот эос ей нужен как зайцу пятая нога.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 14:02

  phantom_systems написав:Ну, оно уже к 5,5 доползло, недалеко осталось. Биржу они при таком финансировании, ессно, запустят, только вот эос ей нужен как зайцу пятая нога.


Ну,логично предположить,что EOS будет типа биржевого токена той биржи,отражая ее успехи,или неуспехи..типа BNB,FTT,HT и др...Чего ж тогда цена дрюкалась так резко вверх на этих новостях весной и летом??
osafly
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