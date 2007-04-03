Олежан написав:Я думаю на этих уровнях надо закрывать шорт и переворачиваться в лонг 3х плечом потому что будет 5 баксов
Ну да,с капой под 180млрд= половине эфира и пятой части биткоина,монета которая не майнится и это сейчас-в предверии кризиса и более глобального ожидаемого падения всех рынков...Очередной совет от знатока "шортиста".С шортокаркалы соскочил,теперь нужно в Аду по 2.2 войти в лонг с плечом и пересесть на каркалу подлиннее ...Ну,вперде! Ада монета классная и событий по ней,в августе-сентябре- куева туча,которые она,именно сейчас уже и отрабатывает практически отработав...5 если и будет когда-это думаю в следующем цикле роста.Сейчас максимум,при всех офигенных и феерических раскладах-это 3+бакса...В чем лично очень сильно сомневаюсь..Я свою закрыл по 2 и 2.2...Богатей думками дальше.
phantom_systems написав: Хлам типа эоса хоть бы вполовину продать.
Средство для чистки унитазов,нужно будет скупать в следующем цикле дампа,в районе 1-2 бакса.Сейчас уже началось тестирование и настройка биржи Булиш,которую в конце осени(года) обещают запустить.Если все будет гладко и площадка заработает,думаю в следующем цикле роста,мы наверняка увидим EOS в районе 40-50баксов,но до этого-я думаю будут еще приятные цены,по которым можно брать в портфель на догосрок и забыть.Сейчас же,монета выглядит весьма слабо и потерянно.Сомеваюсь что она перебьет район 7 баксов-это в лучшем случае...но,все может быть-это крипта.Следующий значимый уровень 8.7+-
phantom_systems написав: Хлам типа эоса хоть бы вполовину продать.
Средство для чистки унитазов,нужно будет скупать в следующем цикле дампа,в районе 1-2 бакса.Сейчас уже началось тестирование и настройка биржи Булиш,которую в конце осени(года) обещают запустить.Если все будет гладко и площадка заработает,думаю в следующем цикле роста,мы наверняка увидим EOS в районе 40-50баксов,но до этого-я думаю будут еще приятные цены,по которым можно брать в портфель на догосрок и забыть.Сейчас же,монета выглядит весьма слабо и потерянно.Сомеваюсь что она перебьет район 7 баксов-это в лучшем случае...но,все может быть-это крипта.Следующий значимый уровень 8.7+-
Ну, оно уже к 5,5 доползло, недалеко осталось. Биржу они при таком финансировании, ессно, запустят, только вот эос ей нужен как зайцу пятая нога.
phantom_systems написав:Ну, оно уже к 5,5 доползло, недалеко осталось. Биржу они при таком финансировании, ессно, запустят, только вот эос ей нужен как зайцу пятая нога.
Ну,логично предположить,что EOS будет типа биржевого токена той биржи,отражая ее успехи,или неуспехи..типа BNB,FTT,HT и др...Чего ж тогда цена дрюкалась так резко вверх на этих новостях весной и летом??
phantom_systems написав:Ну, оно уже к 5,5 доползло, недалеко осталось. Биржу они при таком финансировании, ессно, запустят, только вот эос ей нужен как зайцу пятая нога.
Ну,логично предположить,что EOS будет типа биржевого токена той биржи,отражая ее успехи,или неуспехи..типа BNB,FTT,HT и др...Чего ж тогда цена дрюкалась так резко вверх на этих новостях весной и летом??
Какой резон им выкупать EOS обратно через комиссионные биржи?