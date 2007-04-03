Zebra написав:osafly написав:
Ну,логично предположить,что EOS будет типа биржевого токена той биржи,отражая ее успехи,или неуспехи..типа BNB,FTT,HT и др...Чего ж тогда цена дрюкалась так резко вверх на этих новостях весной и летом??
Какой резон им выкупать EOS обратно через комиссионные биржи?
Кому им?? Зачем выкупать?? И почему через комиссионные биржи??? Кто сказал?? Вы в инвесторах там что ли?? Если EOS ни при чем,в создании этой биржи,хотя своим токенами(а скорее всего и не только) они вносили долю в создании площадки,еще раз спрошу,почему весенний памп EOSа пришелся именно на эти новости???