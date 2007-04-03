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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2694269526962697
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 14:19

  Zebra написав:
  osafly написав:
  phantom_systems написав:Ну, оно уже к 5,5 доползло, недалеко осталось. Биржу они при таком финансировании, ессно, запустят, только вот эос ей нужен как зайцу пятая нога.


Ну,логично предположить,что EOS будет типа биржевого токена той биржи,отражая ее успехи,или неуспехи..типа BNB,FTT,HT и др...Чего ж тогда цена дрюкалась так резко вверх на этих новостях весной и летом??

Какой резон им выкупать EOS обратно через комиссионные биржи?


Кому им?? Зачем выкупать?? И почему через комиссионные биржи??? Кто сказал?? Вы в инвесторах там что ли?? :lol: Если EOS ни при чем,в создании этой биржи,хотя своим токенами(а скорее всего и не только) они вносили долю в создании площадки,еще раз спрошу,почему весенний памп EOSа пришелся именно на эти новости???
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 16:40

Пока они проводят закрытое тестирование, забрасывают в твиттер картинки и всё такое, пипл хавает и курс эоса растёт. Когда они анонсируют открытый доступ примерно через месяц-полтора, тогда эос получит очередной пинок вверх и можно будет от него избавиться. В капитале биржи фиата сотня лямов, эоса 20 лямов, деда 164к. Могли вообще без эоса обойтись, но тогда пипл будет недоволен. Как платформа эос сфэйлился, вот они нашли ему хоть такое применение.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 20:55

  phantom_systems написав:Пока они проводят закрытое тестирование, забрасывают в твиттер картинки и всё такое, пипл хавает и курс эоса растёт. Когда они анонсируют открытый доступ примерно через месяц-полтора, тогда эос получит очередной пинок вверх и можно будет от него избавиться.


Да не очень он то и ростет,для таких новостей..Весь рынок сейчас ростет.Эта мудомонета,еле до 20недельного доползла после таких потуг,что казалось-он сейчас родит.Думаю через полтора месяца,все будет лежать в очередном нокдауне и тогда,от него избавиться получится разве что бакса по 3 :lol: в лучшем случае. В июне,свежие новости подбросили его...аж на 50 копеек(+- и через пару дней,он тупо вернулся на свое место у параши.Все интересное по нему,думаю будет в 22 году уже....если там вообще когда нибудь что нибудь будет.Отрезать бы ему капы млрд.4,может тогда бы и взлетел,а так...плохому танцору :mrgreen:
osafly
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