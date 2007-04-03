RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2695269626972698
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 14:05

Щімлять лонгустинів... :mrgreen: Які 50? На 30 спускаємося... :) Досить імітувати ріст.
Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 29450
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2081 раз.
Подякували: 2180 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 14:29

  Козак-характерник написав:Щімлять лонгустинів... :mrgreen: Які 50? На 30 спускаємося... :) Досить імітувати ріст.

Говорят, что можем еще раз сходить к 40К, дальше - туземун. Но это не точно.
airmax78
 
Повідомлень: 39431
З нами з: 25.10.12
Подякував: 935 раз.
Подякували: 4813 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2695269626972698
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 8142, 8143, 8144
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
81438 203986063
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 сер, 2021 15:08
vitaliian
Валютный рынок в мире 1 ... 763, 764, 765
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7644 4531643
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 сер, 2021 14:24
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 68223
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.