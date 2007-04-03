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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 сер, 2021 14:05
Щімлять лонгустинів...
Які 50? На 30 спускаємося...
Досить імітувати ріст.
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Козак-характерник
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Додано: Сер 18 сер, 2021 14:29
Козак-характерник написав:
Щімлять лонгустинів...
Які 50? На 30 спускаємося...
Досить імітувати ріст.
Говорят, что можем еще раз сходить к 40К, дальше - туземун. Но это не точно.
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airmax78
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