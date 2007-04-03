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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 сер, 2021 14:05
Щімлять лонгустинів...
Які 50? На 30 спускаємося...
Досить імітувати ріст.
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Козак-характерник
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Додано: Сер 18 сер, 2021 14:29
Козак-характерник написав:
Щімлять лонгустинів...
Які 50? На 30 спускаємося...
Досить імітувати ріст.
Говорят, что можем еще раз сходить к 40К, дальше - туземун. Но это не точно.
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airmax78
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Додано: Сер 18 сер, 2021 18:14
lrs7719 написав:
Это да... Год назад думали, что 100% дадут откупить ниже 10к. А сейчас думаю, что эти значения если и увидим то только сквизом. Да и 20К как то под сомнением...
Да я ка то про 10 или 20 счас вообще и не думаю.Тут хоть бы на 42 сходить.Просто альта при таких мансах делает по 30-40%.
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Кучинелли
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Додано: Сер 18 сер, 2021 18:17
phantom_systems написав:
Думаю, ещё будет заход в район 50к. Хайпа по деду уже нет, но динамика в целом положительная.
Сразу или после 35-43, пока тренд не сломлен.И вообще может даже быть вариант без глубокой коррекции на 100-140.Помешать может раздутая фонда, кот в любой момент может начать падать.И сентябрь сезонно этим отличается.Поэтому сейчас очень непредсказуемо и стрёмно.
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Кучинелли
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Додано: Чет 19 сер, 2021 09:49
Сегодня на повестке дня AVAX, ALGO, LUNA - которые за последние сутки выросли на десятки процентов - типа масштабируемые блокчейны.
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 07:39
Кардана оновила хай історичний.
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Козак-характерник
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 07:55
Козак-характерник написав:
Кардана оновила хай історичний.
То чувство когда сидишь в eos (убийца эфира
) и xrp и всё бесит.
Но как показывает история недооцененные монеты стреляют выше всех. Но это неточно..
Stellar когда то считался круче кардано. Где он, а где кардано сейчас...
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Patr1ot
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