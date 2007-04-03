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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2695269626972698
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 14:05

Щімлять лонгустинів... :mrgreen: Які 50? На 30 спускаємося... :) Досить імітувати ріст.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 14:29

  Козак-характерник написав:Щімлять лонгустинів... :mrgreen: Які 50? На 30 спускаємося... :) Досить імітувати ріст.

Говорят, что можем еще раз сходить к 40К, дальше - туземун. Но это не точно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 18:14

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  lrs7719 написав:Это да... Год назад думали, что 100% дадут откупить ниже 10к. А сейчас думаю, что эти значения если и увидим то только сквизом. Да и 20К как то под сомнением...


Да я ка то про 10 или 20 счас вообще и не думаю.Тут хоть бы на 42 сходить.Просто альта при таких мансах делает по 30-40%.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 18:17

  phantom_systems написав:Думаю, ещё будет заход в район 50к. Хайпа по деду уже нет, но динамика в целом положительная.


Сразу или после 35-43, пока тренд не сломлен.И вообще может даже быть вариант без глубокой коррекции на 100-140.Помешать может раздутая фонда, кот в любой момент может начать падать.И сентябрь сезонно этим отличается.Поэтому сейчас очень непредсказуемо и стрёмно.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 09:49

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Сегодня на повестке дня AVAX, ALGO, LUNA - которые за последние сутки выросли на десятки процентов - типа масштабируемые блокчейны.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 07:39

Кардана оновила хай історичний.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 07:55

  Козак-характерник написав:Кардана оновила хай історичний.

То чувство когда сидишь в eos (убийца эфира :lol:) и xrp и всё бесит.
Но как показывает история недооцененные монеты стреляют выше всех. Но это неточно..
Stellar когда то считался круче кардано. Где он, а где кардано сейчас...
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 12:49

В переобувочной очедерное пополнение :mrgreen:

Биткоин-скептик и сторонник золота Питер Шифф признал, что курс первой криптовалюты может взлететь до $100 000 и он напрасно не купил актив в 2011 году
https://forklog.com/?p=146290
zРадио
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