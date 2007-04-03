phantom_systems написав:Думаю, ещё будет заход в район 50к. Хайпа по деду уже нет, но динамика в целом положительная.
Сразу или после 35-43, пока тренд не сломлен.И вообще может даже быть вариант без глубокой коррекции на 100-140.Помешать может раздутая фонда, кот в любой момент может начать падать.И сентябрь сезонно этим отличается.Поэтому сейчас очень непредсказуемо и стрёмно.
То чувство когда сидишь в eos (убийца эфира ) и xrp и всё бесит. Но как показывает история недооцененные монеты стреляют выше всех. Но это неточно.. Stellar когда то считался круче кардано. Где он, а где кардано сейчас...
Уявімо, що біткоїн дасть боковик і спекулянти почнуть з нього виходити, спричинивши повний обвал. Яку частку всієї капіталізації вдастся "врятувати"? Тобто нехай на почаку обвалу всі біткоїни разом коштують 1 трильйон. Затра ціна падає до 80%, післязавтра 50%, і так до нуля. Скільки доларів встигнуть врятувати тримачі BTC розпродаючи? Знаю, що залежить від швидкості обвалу, але приблизно — скільки? Є якісь формули? Чого питаю: Хочу прикинути скільки грошей в такому разі побіжить в золото.