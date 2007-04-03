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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 сер, 2021 17:07
Козак-характерник написав:
Щімлять лонгустинів...
Які 50? На 30 спускаємося...
Досить імітувати ріст.
Была же возможность закрыть шорт деда даже в небольшой плюс, так и застрянешь в нём. Не будет 30к в ближайшее время, разве что фонда рухнет.
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phantom_systems
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 17:24
Patr1ot написав: Козак-характерник написав:
Кардана оновила хай історичний.
То чувство когда сидишь в eos (убийца эфира
) и xrp и всё бесит.
Но как показывает история недооцененные монеты стреляют выше всех. Но это неточно..
Stellar когда то считался круче кардано. Где он, а где кардано сейчас...
Это Кардано то недооцененная монета???Да она переоценена уже в несколько раз.На данный момент-это вообще самая манипулируемая и спекулятивная монета вместе с Собаками(которые вообще полный ноль и абсолютно бесполезны) 82млрд капитализации-это просто абсурд...Ни майнинга,ни крупнейший биржевой токен,ни подобие банковских "затыков",с чего такая цена?? Ах да,смарт контракты.В ж... их создателям вставить и в космос запустить...Абсолютно бесполезная хреновина с морковиной...за 82млрд на текущий момент и это-скорее всего еще пока не предел-сказки для умственно отсталых хомяков..Ждем 0.4$ бакса,там можно будет смотреть-подбирать чи не....А может и по 0.2.Сейчас всем тупеньким раздадут на хаях и все повернется в обратном направлении с такой же силой и напором.
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osafly
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