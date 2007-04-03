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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2696269726982699
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 17:04

  zРадио написав:В переобувочной очедерное пополнение :mrgreen:

Биткоин-скептик и сторонник золота Питер Шифф признал, что курс первой криптовалюты может взлететь до $100 000 и он напрасно не купил актив в 2011 году
https://forklog.com/?p=146290

Ну, потерял бы он ключи чуть раньше, всё равно остался бы с нолём :) Помнится, он недавно своего сына с говном смешал, когда тот продал серебро и прочие "вечные ценности", закинув всё в деда у 40к.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 17:07

  Козак-характерник написав:Щімлять лонгустинів... :mrgreen: Які 50? На 30 спускаємося... :) Досить імітувати ріст.

Была же возможность закрыть шорт деда даже в небольшой плюс, так и застрянешь в нём. Не будет 30к в ближайшее время, разве что фонда рухнет.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 17:24

  Patr1ot написав:
  Козак-характерник написав:Кардана оновила хай історичний.

То чувство когда сидишь в eos (убийца эфира :lol:) и xrp и всё бесит.
Но как показывает история недооцененные монеты стреляют выше всех. Но это неточно..
Stellar когда то считался круче кардано. Где он, а где кардано сейчас...


Это Кардано то недооцененная монета???Да она переоценена уже в несколько раз.На данный момент-это вообще самая манипулируемая и спекулятивная монета вместе с Собаками(которые вообще полный ноль и абсолютно бесполезны) 82млрд капитализации-это просто абсурд...Ни майнинга,ни крупнейший биржевой токен,ни подобие банковских "затыков",с чего такая цена?? Ах да,смарт контракты.В ж... их создателям вставить и в космос запустить...Абсолютно бесполезная хреновина с морковиной...за 82млрд на текущий момент и это-скорее всего еще пока не предел-сказки для умственно отсталых хомяков..Ждем 0.4$ бакса,там можно будет смотреть-подбирать чи не....А может и по 0.2.Сейчас всем тупеньким раздадут на хаях и все повернется в обратном направлении с такой же силой и напором.
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 19:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  osafly написав:о Кардано то недооцененная монета???Да она переоценена уже в несколько раз.На данный момент-это вообще самая манипулируемая и спекулятивная монета вместе с Собаками(которые вообще полный ноль и абсолютно бесполезны) 82млрд капитализации-это просто абсурд...Ни майнинга,ни крупнейший биржевой токен,ни подобие банковских "затык

Речь шла про xrp и eos
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 19:36

  Patr1ot написав:Речь шла про xrp и eos


А,они неодоценены??? Ну-ну..Два брата акробата,один х...-другой лопата.Обе никчемности-это да...
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 20:25

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

казака щас с его шортом на кукоин насадят видимо... как и ребят типа bred, xenon, которые тут 20к ждали, и наверняка шортами зарядились. будет наука...я тож пару раз шортил как то, эос и и еще какое то гомно, слил и понял что шорты крипты это игра с огнем...а биток шортить нууу...
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 20:34

  DmitryK написав:казака щас с его шортом на кукоин насадят видимо... как и ребят типа bred, xenon, которые тут 20к ждали, и наверняка шортами зарядились. будет наука...я тож пару раз шортил как то, эос и и еще какое то гомно, слил и понял что шорты крипты это игра с огнем...а биток шортить нууу...


20К безусловно будут и даже ниже-однозначно,но попизже.А шорт-это вообще хреновина манипулируемая биржами,ибо вся статистика займов,у них же перед глазами.Почему многие предпочитают лонг?? Потому что ни от кого не зависишь-это раз и не даешь повода манипулировать посторонним клоунам своими деньгами-это два.В конечном счете-холд и усидчивость-100% гарантия успеха.
Воха,признайся-тебя Кардан отчпокал по шорту,или ты сорвался?? :mrgreen: Только честно. :lol:
osafly
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