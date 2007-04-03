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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 сер, 2021 17:07
Козак-характерник написав:
Щімлять лонгустинів...
Які 50? На 30 спускаємося...
Досить імітувати ріст.
Была же возможность закрыть шорт деда даже в небольшой плюс, так и застрянешь в нём. Не будет 30к в ближайшее время, разве что фонда рухнет.
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phantom_systems
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 17:24
Patr1ot написав: Козак-характерник написав:
Кардана оновила хай історичний.
То чувство когда сидишь в eos (убийца эфира
) и xrp и всё бесит.
Но как показывает история недооцененные монеты стреляют выше всех. Но это неточно..
Stellar когда то считался круче кардано. Где он, а где кардано сейчас...
Это Кардано то недооцененная монета???Да она переоценена уже в несколько раз.На данный момент-это вообще самая манипулируемая и спекулятивная монета вместе с Собаками(которые вообще полный ноль и абсолютно бесполезны) 82млрд капитализации-это просто абсурд...Ни майнинга,ни крупнейший биржевой токен,ни подобие банковских "затыков",с чего такая цена?? Ах да,смарт контракты.В ж... их создателям вставить и в космос запустить...Абсолютно бесполезная хреновина с морковиной...за 82млрд на текущий момент и это-скорее всего еще пока не предел-сказки для умственно отсталых хомяков..Ждем 0.4$ бакса,там можно будет смотреть-подбирать чи не....А может и по 0.2.Сейчас всем тупеньким раздадут на хаях и все повернется в обратном направлении с такой же силой и напором.
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osafly
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 19:10
osafly написав:
о Кардано то недооцененная монета???Да она переоценена уже в несколько раз.На данный момент-это вообще самая манипулируемая и спекулятивная монета вместе с Собаками(которые вообще полный ноль и абсолютно бесполезны) 82млрд капитализации-это просто абсурд...Ни майнинга,ни крупнейший биржевой токен,ни подобие банковских "затык
Речь шла про xrp и eos
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Patr1ot
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 19:36
Patr1ot написав:
Речь шла про xrp и eos
А,они неодоценены??? Ну-ну..Два брата акробата,один х...-другой лопата.Обе никчемности-это да...
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osafly
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 20:25
казака щас с его шортом на кукоин насадят видимо... как и ребят типа bred, xenon, которые тут 20к ждали, и наверняка шортами зарядились. будет наука...я тож пару раз шортил как то, эос и и еще какое то гомно, слил и понял что шорты крипты это игра с огнем...а биток шортить нууу...
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DmitryK
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 20:34
DmitryK написав:
казака щас с его шортом на кукоин насадят видимо... как и ребят типа bred, xenon, которые тут 20к ждали, и наверняка шортами зарядились. будет наука...я тож пару раз шортил как то, эос и и еще какое то гомно, слил и понял что шорты крипты это игра с огнем...а биток шортить нууу...
20К безусловно будут и даже ниже-однозначно,но попизже.А шорт-это вообще хреновина манипулируемая биржами,ибо вся статистика займов,у них же перед глазами.Почему многие предпочитают лонг?? Потому что ни от кого не зависишь-это раз и не даешь повода манипулировать посторонним клоунам своими деньгами-это два.В конечном счете-холд и усидчивость-100% гарантия успеха.
Воха,признайся-тебя Кардан отчпокал по шорту,или ты сорвался??
Только честно.
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osafly
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 21:05
Прошу заметить, Чукча2 в такие моменты как всегда исчезает и не несет обычный негатив на всю крипту. Но, стоит немного графику клюнуть вниз, как...в общем вы поняли))
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Kriptogedon
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 21:40
Слушайте , уважаемый )) Я вообще редко пишу, тем более тут. Когда летело камнем вниз, я поддерживал аирмакса что это временно и никогда не радуюсь чужим потерям. А для меня крипта как была нулями на экране, так и есть. МММ 21 века, ни больше ни меньше... чистая игра в казино. Если бы мне упало с неба битков, я бы их сразу продал, ценности ноль. Я свои деньги зарабатываю честным и упорным трудом, а не у мамочки прошу, как большая часть сопливых криптоинвесторов и тратить их на ноль, не буду...разве что ну очень захочу поиграть в казино. Так что радуйтесь, уважаемый , пока фарт прет.
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Чукча2
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 21:45
У казака очередной ликвид? молчит весь день... Аду с Битком шортить... ну такое... Хотя он там чтто хэджирует параллельно... кароче воду в ступе толочит))
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OptiX
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