Додано: П'ят 20 сер, 2021 21:40

Слушайте , уважаемый )) Я вообще редко пишу, тем более тут. Когда летело камнем вниз, я поддерживал аирмакса что это временно и никогда не радуюсь чужим потерям. А для меня крипта как была нулями на экране, так и есть. МММ 21 века, ни больше ни меньше... чистая игра в казино. Если бы мне упало с неба битков, я бы их сразу продал, ценности ноль. Я свои деньги зарабатываю честным и упорным трудом, а не у мамочки прошу, как большая часть сопливых криптоинвесторов и тратить их на ноль, не буду...разве что ну очень захочу поиграть в казино. Так что радуйтесь, уважаемый , пока фарт прет.