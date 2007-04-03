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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2697269826992700
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 00:29

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

в 20к чесно не верится уже. 30 сколько раз топтпли, пугали и китайцами и кем угодно, индекс страха месяц был в районе 10 и то не продавили. слишком много зеленого папиру в мире...
DmitryK
 
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