RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2697269826992700
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 00:29

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

в 20к чесно не верится уже. 30 сколько раз топтали, пугали и китайцами и кем угодно, индекс страха месяц был в районе 10 и то не продавили. слишком много зеленого папиру в мире...
Востаннє редагувалось DmitryK в Суб 21 сер, 2021 07:54, всього редагувалось 1 раз.
DmitryK
 
Повідомлень: 763
З нами з: 24.05.08
Подякував: 37 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 06:55

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Должны на 53к сходить, а выше держите в уме толпу, которая на объемах там в битке застряла - кто в вечный рост уверовал, кто просто подбирал все проливы
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10275
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1430 раз.
Подякували: 1960 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 07:55

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

да но если пойдет выше будет снова эйфория и толпа не будет сливать почем брали, смысл
DmitryK
 
Повідомлень: 763
З нами з: 24.05.08
Подякував: 37 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2697269826992700
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 8163, 8164, 8165
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
81647 204303513
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 сер, 2021 08:10
Успіх
Валютный рынок в мире 1 ... 764, 765, 766
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7651 4857921
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 сер, 2021 22:45
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 68348
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (18400)
21.08.2021 08:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.