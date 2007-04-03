|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 21 сер, 2021 00:29
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
в 20к чесно не верится уже. 30 сколько раз топтали, пугали и китайцами и кем угодно, индекс страха месяц был в районе 10 и то не продавили. слишком много зеленого папиру в мире...
Востаннє редагувалось DmitryK в Суб 21 сер, 2021 07:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 21 сер, 2021 06:55
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Должны на 53к сходить, а выше держите в уме толпу, которая на объемах там в битке застряла - кто в вечный рост уверовал, кто просто подбирал все проливы
Додано: Суб 21 сер, 2021 07:55
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
да но если пойдет выше будет снова эйфория и толпа не будет сливать почем брали, смысл
|