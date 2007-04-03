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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 21 сер, 2021 00:29
в 20к чесно не верится уже. 30 сколько раз топтали, пугали и китайцами и кем угодно, индекс страха месяц был в районе 10 и то не продавили. слишком много зеленого папиру в мире...
Востаннє редагувалось DmitryK
в Суб 21 сер, 2021 07:54, всього редагувалось 1 раз.
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DmitryK
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Додано: Суб 21 сер, 2021 06:55
Должны на 53к сходить, а выше держите в уме толпу, которая на объемах там в битке застряла - кто в вечный рост уверовал, кто просто подбирал все проливы
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Zebra
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Додано: Суб 21 сер, 2021 07:55
да но если пойдет выше будет снова эйфория и толпа не будет сливать почем брали, смысл
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DmitryK
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Додано: Суб 21 сер, 2021 08:28
Zebra написав:
Должны на 53к сходить, а выше держите в уме толпу, которая на объемах там в битке застряла - кто в вечный рост уверовал, кто просто подбирал все проливы
точь-в-точь ровно это ж эксперты говорили в первой половине 2019 года - якобы много закупившихся по 6-7 тыс, их так просто не выпустят. В итоге большинство слилось по 5-6-7, а до 13 выжили не только лишь все трейдуны, ибо все УЖЕ ждали 1-2 тыс.
Так что тут вообще никакие прогнозы лучше не делать и ни на какие ограничивающие линии не смотреть. Тут вообще мало что работает.
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Alex2007
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Додано: Суб 21 сер, 2021 08:31
Alex2007 написав:
Так что тут вообще никакие прогнозы лучше не делать и ни на какие ограничивающие линии не смотреть. Тут вообще мало что работает.
Йопане казіно.
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Козак-характерник
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Додано: Суб 21 сер, 2021 08:38
Zebra написав:
Должны на 53к сходить, а выше держите в уме толпу, которая на объемах там в битке застряла - кто в вечный рост уверовал, кто просто подбирал все проливы
Так они же по большей части слились уже на просадке до 29К. Кто объемы тогда обеспечил? Не старые же холдеры и майнеры.
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airmax78
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