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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2697269826992700
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 00:29

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

в 20к чесно не верится уже. 30 сколько раз топтали, пугали и китайцами и кем угодно, индекс страха месяц был в районе 10 и то не продавили. слишком много зеленого папиру в мире...
Востаннє редагувалось DmitryK в Суб 21 сер, 2021 07:54, всього редагувалось 1 раз.
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 06:55

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Должны на 53к сходить, а выше держите в уме толпу, которая на объемах там в битке застряла - кто в вечный рост уверовал, кто просто подбирал все проливы
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 07:55

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

да но если пойдет выше будет снова эйфория и толпа не будет сливать почем брали, смысл
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 08:28

  Zebra написав:Должны на 53к сходить, а выше держите в уме толпу, которая на объемах там в битке застряла - кто в вечный рост уверовал, кто просто подбирал все проливы


точь-в-точь ровно это ж эксперты говорили в первой половине 2019 года - якобы много закупившихся по 6-7 тыс, их так просто не выпустят. В итоге большинство слилось по 5-6-7, а до 13 выжили не только лишь все трейдуны, ибо все УЖЕ ждали 1-2 тыс. :mrgreen:
Так что тут вообще никакие прогнозы лучше не делать и ни на какие ограничивающие линии не смотреть. Тут вообще мало что работает.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 08:31

  Alex2007 написав: Так что тут вообще никакие прогнозы лучше не делать и ни на какие ограничивающие линии не смотреть. Тут вообще мало что работает.

Йопане казіно. :mrgreen:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 08:38

  Zebra написав:Должны на 53к сходить, а выше держите в уме толпу, которая на объемах там в битке застряла - кто в вечный рост уверовал, кто просто подбирал все проливы

Так они же по большей части слились уже на просадке до 29К. Кто объемы тогда обеспечил? Не старые же холдеры и майнеры.
airmax78
 
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  #<1 ... 2697269826992700
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