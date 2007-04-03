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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 21 сер, 2021 00:29
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
в 20к чесно не верится уже. 30 сколько раз топтали, пугали и китайцами и кем угодно, индекс страха месяц был в районе 10 и то не продавили. слишком много зеленого папиру в мире...
Востаннє редагувалось DmitryK в Суб 21 сер, 2021 07:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 21 сер, 2021 06:55
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Должны на 53к сходить, а выше держите в уме толпу, которая на объемах там в битке застряла - кто в вечный рост уверовал, кто просто подбирал все проливы
Додано: Суб 21 сер, 2021 07:55
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
да но если пойдет выше будет снова эйфория и толпа не будет сливать почем брали, смысл
Додано: Суб 21 сер, 2021 08:28
точь-в-точь ровно это ж эксперты говорили в первой половине 2019 года - якобы много закупившихся по 6-7 тыс, их так просто не выпустят. В итоге большинство слилось по 5-6-7, а до 13 выжили не только лишь все трейдуны, ибо все УЖЕ ждали 1-2 тыс.
Так что тут вообще никакие прогнозы лучше не делать и ни на какие ограничивающие линии не смотреть. Тут вообще мало что работает.
Додано: Суб 21 сер, 2021 08:31
Додано: Суб 21 сер, 2021 08:38
Додано: Суб 21 сер, 2021 10:51
Так в том то и дело,что объемов на этом росте-нет...Их нет..Половина примерно от пиковых апреля-мая...Банально график недельный открой и посмотри на объемы,а еще на дивергенцию-там уже лестница вырисовалась с четкими ступеньками...Чем выше рост-тем меньше и меньше объемы с каждой неделей..Никто по этим ценам не берет,фейк....биржи сами у себя покупают-загоняя цену,попутно чпокая таких как Казак шортунов против ветра
Додано: Суб 21 сер, 2021 12:04
Змусили пройти верифікацію. На диво швидко пройшов. Через 5 хв. вже підтвердили верифікацію.
Дорогі учасники спільноти Binance,
Binance постійно переглядає свої продукти і послуги, щоб визначити зміни і поліпшення у світлі глобальних стандартів відповідності, які розвиваються. Щоб посилити захист користувачів і забезпечити безпечне криптовалютне середовище для всіх, Binance вносить такі зміни:
Всі нові користувачі мають пройти проміжну верифікацію, щоб отримати доступ до продуктів та пропозицій послуг Binance, включаючи здійснення депозитів, виконання угод та зняття (вступає в силу негайно).
Для існуючих користувачів які ще не пройшли проміжну верифікацію, дозволи акаунта тимчасово зміняться на "Лише зняття", а послуги обмежуються зняттям, скасуванням ордерів, закриттям позицій та погашенням. Ці зміни будуть здійснюватися поетапно, щоб звести до мінімуму незручності для користувачів, з сьогоднішнього дня до 19.10.2021 03:00 (за Києвом). Існуючі користувачі будуть проінформовані напряму та отримають більш детальну інформацію. Після того, як користувачі пройдуть Проміжну верифікацію, вони зможуть відновити повний доступ до продуктів і послуг Binance.
Binance наполегливо рекомендує користувачам негайно пройти проміжну верифікацію, щоб уникнути затримок у процесі верифікації та обмежень до їх доступу.
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Додано: Суб 21 сер, 2021 13:06
Додано: Суб 21 сер, 2021 13:26
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
И вот опять он это сказал)) Хотя никто не спрашивал его мнения относительно крипты и всего этого в целом)) Но Чукча2 не был бы чукчей если бы не транслировал это свое внутреннее состояние в массы, конечно тут-же отрицая это действие.))
Востаннє редагувалось Kriptogedon в Суб 21 сер, 2021 13:29, всього редагувалось 1 раз.
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