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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 21 сер, 2021 13:27
J написав: Козак-характерник написав:
Змусили пройти верифікацію.
На диво швидко пройшов. Через 5 хв. вже підтвердили верифікацію.
идентификационный код вводил ?
Ні, там не треба. Тільки сфоткати 2-3 сторінку паспорта. Я по паспорту старого зразка ідентифікувався. ПІБ, дата народження, країна, місто, вулиця. Селфі + виконати на камеру певні дії - закрити очі, відкрити рота.
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Додано: Суб 21 сер, 2021 13:37
Alex2007 написав: Zebra написав:
Должны на 53к сходить, а выше держите в уме толпу, которая на объемах там в битке застряла - кто в вечный рост уверовал, кто просто подбирал все проливы
точь-в-точь ровно это ж эксперты говорили в первой половине 2019 года - якобы много закупившихся по 6-7 тыс, их так просто не выпустят. В итоге большинство слилось по 5-6-7, а до 13 выжили не только лишь все трейдуны, ибо все УЖЕ ждали 1-2 тыс.
Так что тут вообще никакие прогнозы лучше не делать и ни на какие ограничивающие линии не смотреть. Тут вообще мало что работает.
Мало времени прошло для уверенного прохода через эту толпу. Не та ситуация.
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Додано: Суб 21 сер, 2021 13:42
«TRADE WHAT YOU SEE, NOT WHAT YOU THINK»
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bred
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Додано: Суб 21 сер, 2021 13:46
Лонгустинів жадібних постригли...
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Додано: Суб 21 сер, 2021 14:07
Козак-характерник написав:
идентификационный код вводил ?
Ні, там не треба. Тільки сфоткати 2-3 сторінку паспорта. Я по паспорту старого зразка ідентифікувався. ПІБ, дата народження, країна, місто, вулиця. Селфі + виконати на камеру певні дії - закрити очі, відкрити рота.
По паспорту СССР прошел что ли верификацию
Отрыл в огороде с Юзовским партбилетом??
Трусы снимал на камеру с закрытыми глазами??? Для шортистов-нужно еще селфи в позе моющей полы женщины делать,специальное требование для любителей шорта на растущем рынке
Ты делал?? Если нет-деньги в казну Бинанса и пинком под сраку с биржи,типа вот так,с теми кто не прошел идентификацию-
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Додано: Суб 21 сер, 2021 14:23
Анархічний ринок зникає. Держави хочуть засунути жадібні лапи в чужі горщики. Скоро ідентифікацію вимагатимуть скрізь. Питання часу. А потім і наЛОХ введуть, забовязуючи біржі башляти...
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Додано: Суб 21 сер, 2021 17:23
bred написав:
«TRADE WHAT YOU SEE, NOT WHAT YOU THINK»
просто интересно - много наторговали на вот этой загогулине ?
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Alex2007
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Додано: Суб 21 сер, 2021 19:34
На 51к уровень Фибо - 61.8%
на 57к уровень Фибо - 78.6%
толпа кроме МА и RSI торгует еще по уровням коррейкции Фибоначчи
шорт можно разбить на 3 части:
- 51к - 20%
- 53к - 30%
- 57к - 50%
с целью ретеста 200-ой скользящей, а если повезет и 50-ой.
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Zebra
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