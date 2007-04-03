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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2699270027012702>
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 13:27

  J написав:
  Козак-характерник написав:Змусили пройти верифікацію. :evil: На диво швидко пройшов. Через 5 хв. вже підтвердили верифікацію.

идентификационный код вводил ?

Ні, там не треба. Тільки сфоткати 2-3 сторінку паспорта. Я по паспорту старого зразка ідентифікувався. ПІБ, дата народження, країна, місто, вулиця. Селфі + виконати на камеру певні дії - закрити очі, відкрити рота. :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 13:37

  Alex2007 написав:
  Zebra написав:Должны на 53к сходить, а выше держите в уме толпу, которая на объемах там в битке застряла - кто в вечный рост уверовал, кто просто подбирал все проливы


точь-в-точь ровно это ж эксперты говорили в первой половине 2019 года - якобы много закупившихся по 6-7 тыс, их так просто не выпустят. В итоге большинство слилось по 5-6-7, а до 13 выжили не только лишь все трейдуны, ибо все УЖЕ ждали 1-2 тыс. :mrgreen:
Так что тут вообще никакие прогнозы лучше не делать и ни на какие ограничивающие линии не смотреть. Тут вообще мало что работает.

Мало времени прошло для уверенного прохода через эту толпу. Не та ситуация.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 13:42

«TRADE WHAT YOU SEE, NOT WHAT YOU THINK»
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bred
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 13:46

Лонгустинів жадібних постригли... :mrgreen:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 14:07

  Козак-характерник написав:идентификационный код вводил ?
Ні, там не треба. Тільки сфоткати 2-3 сторінку паспорта. Я по паспорту старого зразка ідентифікувався. ПІБ, дата народження, країна, місто, вулиця. Селфі + виконати на камеру певні дії - закрити очі, відкрити рота. :)


По паспорту СССР прошел что ли верификацию :lol: :lol: Отрыл в огороде с Юзовским партбилетом?? :mrgreen: Трусы снимал на камеру с закрытыми глазами??? Для шортистов-нужно еще селфи в позе моющей полы женщины делать,специальное требование для любителей шорта на растущем рынке :D Ты делал?? Если нет-деньги в казну Бинанса и пинком под сраку с биржи,типа вот так,с теми кто не прошел идентификацию-

osafly
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 14:23

Анархічний ринок зникає. Держави хочуть засунути жадібні лапи в чужі горщики. Скоро ідентифікацію вимагатимуть скрізь. Питання часу. А потім і наЛОХ введуть, забовязуючи біржі башляти... :evil:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 17:23

  bred написав:«TRADE WHAT YOU SEE, NOT WHAT YOU THINK»
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просто интересно - много наторговали на вот этой загогулине ?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 18:16

  Alex2007 написав:
  bred написав:«TRADE WHAT YOU SEE, NOT WHAT YOU THINK»
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просто интересно - много наторговали на вот этой загогулине ?


Ну,кто шортил,у того загогулина вот так и висит на пол-шестого в печали :lol:
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 19:34

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

На 51к уровень Фибо - 61.8%
на 57к уровень Фибо - 78.6%

толпа кроме МА и RSI торгует еще по уровням коррейкции Фибоначчи

шорт можно разбить на 3 части:

- 51к - 20%
- 53к - 30%
- 57к - 50%

с целью ретеста 200-ой скользящей, а если повезет и 50-ой.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 19:44

Alex2007, для меня эта загогулина значит что появились серьёзные продавцы (несерьёзных сейчас как раз выносят), я же на 15 минутках не торгую и на всю котлету не жахаю, продолжаю набирать шорт потихоньку
bred
 
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