RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2699270027012702
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 20:51

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

сообщите нам, когда вас ликвидирует. я так понимаю шорты еще от 44 набирались, тк даже 46 никто вроде как не ждал
DmitryK
 
Повідомлень: 764
З нами з: 24.05.08
Подякував: 37 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 21:23

  DmitryK написав:сообщите нам, когда вас ликвидирует. я так понимаю шорты еще от 44 набирались, тк даже 46 никто вроде как не ждал

я отговаривал шортить на 44к - на 53к можете спокойно
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10279
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1430 раз.
Подякували: 1960 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 21:33

обязательно сообщу, в районе 60к буду начинать нервничать, а пока всё идёт по плану
bred
 
Повідомлень: 256
З нами з: 19.07.12
Подякував: 19 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2699270027012702
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 8167, 8168, 8169
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
81683 204367768
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 сер, 2021 22:57
Starikan
Валютный рынок в мире 1 ... 764, 765, 766
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7651 4987440
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 сер, 2021 22:45
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 68376
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.