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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 23 сер, 2021 14:16
bred написав:
в таком случае fibo 61.8= 51k
Есть еще уровень 78.6% на 57к - и есть некоторая вероятность допрыгнуть туда.
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Zebra
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Додано: Пон 23 сер, 2021 15:35
Козака нет, наверно у него на Бинансе сперли ящик мороженного, а он так старался, шортил биток и кардану раньше времени.
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Zebra
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Додано: Пон 23 сер, 2021 16:48
phantom_systems написав:
50к по деду взято, можно начинать фиксироваться.
Куда дальше пойдет ? Через коррекцию наверх или вбок/вниз в сторону "на 20(-)" ?
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Alex2007
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Додано: Пон 23 сер, 2021 17:32
Zebra написав:
Козака нет, наверно у него на Бинансе сперли ящик мороженного, а он так старался, шортил биток и кардану раньше времени.
Шорчу до сих пір, торгуючи...По кардані поки точка входу 2.90244
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Козак-характерник
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Додано: Пон 23 сер, 2021 18:00
Zebra написав: bred написав:Zebra
, чем выше затолкают, тем ниже потом упадут
Биток ходит по тем уровням которые любит толпа - MA, RSI, Fibonacci
Дело не в толпе.Эта вся кухня заложена в торговых роботов.И лучше пока не придумали.
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Кучинелли
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Додано: Пон 23 сер, 2021 18:05
Alex2007 написав: phantom_systems написав:
50к по деду взято, можно начинать фиксироваться.
Куда дальше пойдет ? Через коррекцию наверх или вбок/вниз в сторону "на 20(-)" ?
Этого не знает никто.В краткосрок Зебра прав, может и до 53-57.Это случится, если сейчас наберут шортов со стопами на указанных уровнях, тогда за ними поднимутся.Если нет, то с текущих вниз.
А вот дальше - внимание - интересно.Дальше два основных сценария.1 - АВС, где А=С как правило, тогда получится спуск до 15-20.И второй 2 - это треугольник в волне 4, тогда до лоя 29 не достанем, можем до 32-35-38-40 достать.
И не сбрасываем со счетов фантастику типа перехай сразу на 70-100 во что не верится пока что.
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Кучинелли
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Додано: Пон 23 сер, 2021 19:43
Кучинелли написав:
Дело не в толпе.Эта вся кухня заложена в торговых роботов.И лучше пока не придумали.
вот это напрягает, если фонда/форекс хоть к чему-то привязаны, виртуальные коины могут стоить +/- сколько угодно
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bred
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Додано: Пон 23 сер, 2021 20:07
Alex2007 написав: phantom_systems написав:
50к по деду взято, можно начинать фиксироваться.
Куда дальше пойдет ? Через коррекцию наверх или вбок/вниз в сторону "на 20(-)" ?
по фибе получается 15.4к (если не перехаят),
если перехаят, цель будет ниже
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bred
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Додано: Вів 24 сер, 2021 10:30
бред, неужели жизнь не научила, что эти графики с реальностью не имеют ничего общего?
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DmitryK
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Додано: Сер 25 сер, 2021 00:46
очередной бул трап или летим?
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Diman
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