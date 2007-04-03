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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 сер, 2021 10:48
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bred
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Додано: Чет 26 сер, 2021 10:41
Дєдок знов о пів на шосту нахилився...
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Козак-характерник
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2
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 22:46
Тузєпух!
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Козак-характерник
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2
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- Повідомлень: 29499
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- Подякував: 2094 раз.
- Подякували: 2183 раз.
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Додано: Суб 28 сер, 2021 15:15
Благодаря хомячкам, которые в этом году заводили кеш и лонговали на хаях.
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Zebra
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Додано: Нед 29 сер, 2021 09:32
во кити волну ганяють!
цікаво скільки б така транза коштувала якщо б слати свіфтовочкою
і 2-3 банки-корри по дорозі
🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 10,230 #BTC
(500,127,165 USD) transferred from unknown wallet to unknown wallet
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greenozon
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Додано: Нед 29 сер, 2021 09:56
greenozon написав:
во кити волну ганяють!
цікаво скільки б така транза коштувала якщо б слати свіфтовочкою
і 2-3 банки-корри по дорозі
🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 10,230 #BTC
(500,127,165 USD) transferred from unknown wallet to unknown wallet
Свифтом бы стоило 10-15 долларов.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 10293
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1435 раз.
- Подякували: 1977 раз.
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Ірина_
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