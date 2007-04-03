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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2702270327042705
Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 10:48

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bred
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 10:41

Дєдок знов о пів на шосту нахилився... :mrgreen:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 11:16

Ну хай еще полдня так полежит, мож альты постреляют :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 22:46

Тузєпух!
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 15:15

Благодаря хомячкам, которые в этом году заводили кеш и лонговали на хаях.

Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 09:32

во кити волну ганяють!

цікаво скільки б така транза коштувала якщо б слати свіфтовочкою :)
і 2-3 банки-корри по дорозі

🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 10,230 #BTC (500,127,165 USD) transferred from unknown wallet to unknown wallet
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 09:56

  greenozon написав:во кити волну ганяють!

цікаво скільки б така транза коштувала якщо б слати свіфтовочкою :)
і 2-3 банки-корри по дорозі

🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 10,230 #BTC (500,127,165 USD) transferred from unknown wallet to unknown wallet

Свифтом бы стоило 10-15 долларов.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 15:41

в північних сусідів цікаві новини -

Президент подписал еще 350 законов, которые повлияют на мир бизнеса. Триста пятьдесят законов, представляете?
-Обналичке кирдык.
-Бизнес будут рассматривать под микроскопом.
-Ведомства и банки будут работать в одной команде, поэтому расследования будут еще эффективнее.
-Банки будут грызть своих клиентов, лишь бы не потерять лицензию.
-Крипта будет под полным контролем. Ввели ограничения по оборотам и налогообложение операций.

а що в наших зелених клоунів?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 15:46

Американская холдинговая компания Fidelity Investments (https://en.wikipedia.org/wiki/Fidelity_Investments), обслуживающая инвесторов из 100 стран мира и имеет активы под управлением в размере более $10 трлн.

Опубликовала новый отчет, из которого видно, что они ожидают Биткоин по $100 млн. к 2035 году. 8)


Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 17:47

Зачахла как-то ветка. Затаились... Как и рынок :) Чё делать-то дальше? Есть идеи? Прогнозы? Ожидания?
zsasha111
 
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