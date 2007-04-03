Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 сер, 2021 10:48
bred
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Додано: Чет 26 сер, 2021 10:41
Дєдок знов о пів на шосту нахилився...
Козак-характерник
2
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 22:46
Тузєпух!
Козак-характерник
2
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Подякував: 2094 раз.
Подякували: 2183 раз.
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Додано: Суб 28 сер, 2021 15:15
Благодаря хомячкам, которые в этом году заводили кеш и лонговали на хаях.
Zebra
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Додано: Нед 29 сер, 2021 09:32
во кити волну ганяють!
цікаво скільки б така транза коштувала якщо б слати свіфтовочкою
і 2-3 банки-корри по дорозі
🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨
10,230 #BTC
(500,127,165 USD) transferred from unknown wallet to unknown wallet
greenozon
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Додано: Нед 29 сер, 2021 09:56
greenozon написав:
во кити волну ганяють!
цікаво скільки б така транза коштувала якщо б слати свіфтовочкою
і 2-3 банки-корри по дорозі
🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨
10,230 #BTC
(500,127,165 USD) transferred from unknown wallet to unknown wallet
Свифтом бы стоило 10-15 долларов.
Zebra
Повідомлень: 10294
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Додано: Пон 30 сер, 2021 15:41
в північних сусідів цікаві новини -
Президент подписал еще 350 законов, которые повлияют на мир бизнеса. Триста пятьдесят законов, представляете? -Обналичке кирдык. -Бизнес будут рассматривать под микроскопом. -Ведомства и банки будут работать в одной команде, поэтому расследования будут еще эффективнее. -Банки будут грызть своих клиентов, лишь бы не потерять лицензию. -Крипта будет под полным контролем. Ввели ограничения по оборотам и налогообложение операций. а що в наших зелених клоунів?
greenozon
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Додано: Пон 30 сер, 2021 15:46
Американская холдинговая компания Fidelity Investments (
https://en.wikipedia.org/wiki/Fidelity_Investments
), обслуживающая инвесторов из 100 стран мира и имеет активы под управлением в размере более $10 трлн.
Опубликовала новый отчет, из которого видно, что
они ожидают Биткоин по $100 млн. к 2035 году.
Xenon
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Додано: Пон 30 сер, 2021 17:47
Зачахла как-то ветка. Затаились... Как и рынок
Чё делать-то дальше? Есть идеи? Прогнозы? Ожидания?
zsasha111
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