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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2703270427052706
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 20:27

  zsasha111 написав:Зачахла как-то ветка. Затаились... Как и рынок :) Чё делать-то дальше? Есть идеи? Прогнозы? Ожидания?

53k-57k дальше врятли

50к с набегу не удалось преодолеть, много желающих сдать свою крипту и купить квартиры, дома, ламборжини
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 20:46

Будь який прогноз - пальцем в небо! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 21:11

6 млн битков были куплены выше 31к... это явно не те кто уже может купить яхты и ламбо, они будут держать до след цикла. поэтому на рынке не так много свободных битков которые хотят слить
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 21:17

Всегда прислушиваюсь к мнению Zebra и КХ. Как правило, потом жалею что не послушал первого и радуюсь что не послушал второго :)
zsasha111
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 22:28

90K в течение полугода! или я ни черта не понимаю :D
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 09:19

2001
А мне всё-таки мерещится просадка. А потом, возможно, кратковременный рост.
zsasha111
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 14:53

Биткоин ценой в миллион долларов или апокалипсис из будущего
Поражает, как автор угадал события из 2013 года

https://tjournal.ru/news/62559-bitkoin- ... udushchego
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 15:09

  phantom_systems написав:Чтобы набрать новых пассажиров, нужен диапазон 45к-50к до конца месяца

Прогноз отработан, в сентябре будет интереснее
phantom_systems
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