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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 сер, 2021 20:27
zsasha111 написав:
Зачахла как-то ветка. Затаились... Как и рынок
Чё делать-то дальше? Есть идеи? Прогнозы? Ожидания?
53k-57k дальше врятли
50к с набегу не удалось преодолеть, много желающих сдать свою крипту и купить квартиры, дома, ламборжини
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Додано: Пон 30 сер, 2021 20:46
Будь який прогноз - пальцем в небо!
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Додано: Пон 30 сер, 2021 21:11
6 млн битков были куплены выше 31к... это явно не те кто уже может купить яхты и ламбо, они будут держать до след цикла. поэтому на рынке не так много свободных битков которые хотят слить
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Додано: Пон 30 сер, 2021 21:17
Всегда прислушиваюсь к мнению Zebra и КХ. Как правило, потом жалею что не послушал первого и радуюсь что не послушал второго
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zsasha111
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Додано: Пон 30 сер, 2021 22:28
90K в течение полугода! или я ни черта не понимаю
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Додано: Вів 31 сер, 2021 09:19
2001
А мне всё-таки мерещится просадка. А потом, возможно, кратковременный рост.
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Додано: Вів 31 сер, 2021 14:53
Биткоин ценой в миллион долларов или апокалипсис из будущего
Поражает, как автор угадал события из 2013 годаhttps://tjournal.ru/news/62559-bitkoin- ... udushchego
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greenozon
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Додано: Вів 31 сер, 2021 15:09
phantom_systems написав:
Чтобы набрать новых пассажиров, нужен диапазон 45к-50к до конца месяца
Прогноз отработан, в сентябре будет интереснее
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phantom_systems
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Додано: Сер 01 вер, 2021 11:04
phantom_systems написав: phantom_systems написав:
Чтобы набрать новых пассажиров, нужен диапазон 45к-50к до конца месяца
Прогноз отработан, в сентябре будет интереснее
Можно с этого места поподробнее? ))
Дальше вниз?
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