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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2704270527062707
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 13:02

  ishvara написав:
  phantom_systems написав:
  phantom_systems написав:Чтобы набрать новых пассажиров, нужен диапазон 45к-50к до конца месяца

Прогноз отработан, в сентябре будет интереснее

Можно с этого места поподробнее? ))
Дальше вниз?

И вверх, и вниз

phantom_systems
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