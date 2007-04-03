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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 вер, 2021 13:02
ishvara написав: phantom_systems написав: phantom_systems написав:
Чтобы набрать новых пассажиров, нужен диапазон 45к-50к до конца месяца
Прогноз отработан, в сентябре будет интереснее
Можно с этого места поподробнее? ))
Дальше вниз?
И вверх, и вниз
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Додано: Сер 01 вер, 2021 18:00
Эфир рвется к 7000 и доминации.
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Додано: Сер 01 вер, 2021 18:03
Zebra написав:
Эфир рвется к 7000 и доминации.
Кинули дріжжі в дєрьмєцо...
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