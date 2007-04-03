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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2704270527062707
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 13:02

  ishvara написав:
  phantom_systems написав:
  phantom_systems написав:Чтобы набрать новых пассажиров, нужен диапазон 45к-50к до конца месяца

Прогноз отработан, в сентябре будет интереснее

Можно с этого места поподробнее? ))
Дальше вниз?

И вверх, и вниз

phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 18:00

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Эфир рвется к 7000 и доминации.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 18:03

  Zebra написав:Эфир рвется к 7000 и доминации.

Кинули дріжжі в дєрьмєцо... :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 18:08

  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:Эфир рвется к 7000 и доминации.

Кинули дріжжі в дєрьмєцо... :)

Буда багато ліквідацій :mrgreen:
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 18:28

  Zebra написав:Буда багато ліквідацій :mrgreen:

Коли це дєрьмо шортіть будемо?
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 21:55

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Затишье крипторынка подходит к концу
https://ru.investing.com/analysis/article-200284976
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 22:05

  Чукча2 написав:Затишье крипторынка подходит к концу
https://ru.investing.com/analysis/article-200284976

Іпать будут усіх: і шортунів, і лонгустів... :mrgreen:

мы можем увидеть самые неожиданные повороты ценовой динамики. Биткоин является аналогом цифрового казино (йопане казіно), :mrgreen: направлением для диверсификации инвестиций, средством для расчетов для гиков, цифровой платежной тестовой площадкой для проблемных и просто слабых экономик, своеобразным офшором для правительств, которые официально друг с другом взаимодействовать не могут. И все это работает благодаря относительно невысоким объемам по отношению к традиционному рынку.
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