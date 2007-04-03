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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 вер, 2021 13:02
ishvara написав: phantom_systems написав: phantom_systems написав:
Чтобы набрать новых пассажиров, нужен диапазон 45к-50к до конца месяца
Прогноз отработан, в сентябре будет интереснее
Можно с этого места поподробнее? ))
Дальше вниз?
И вверх, и вниз
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Додано: Сер 01 вер, 2021 18:00
Эфир рвется к 7000 и доминации.
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Додано: Сер 01 вер, 2021 18:03
Zebra написав:
Эфир рвется к 7000 и доминации.
Кинули дріжжі в дєрьмєцо...
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Додано: Сер 01 вер, 2021 18:28
Zebra написав:
Буда багато ліквідацій
Коли це дєрьмо шортіть будемо?
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Додано: Сер 01 вер, 2021 21:55
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Додано: Сер 01 вер, 2021 22:05
Іпать будут усіх: і шортунів, і лонгустів...
мы можем увидеть самые неожиданные повороты ценовой динамики
. Биткоин является аналогом цифрового казино (йопане казіно)
,
направлением для диверсификации инвестиций, средством для расчетов для гиков, цифровой платежной тестовой площадкой для проблемных и просто слабых экономик, своеобразным офшором для правительств, которые официально друг с другом взаимодействовать не могут. И все это работает благодаря относительно невысоким объемам по отношению к традиционному рынку.
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Додано: Сер 01 вер, 2021 23:51
Козак-характерник написав: Zebra написав:
Буда багато ліквідацій
Коли це дєрьмо шортіть будемо?
пока биток не дошел на 53к - шортить опасно.
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Додано: Чет 02 вер, 2021 02:43
йопане казіно
Я знал, что оцените!))
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