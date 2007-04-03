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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2705270627072708
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 16:11

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Хорошо бы понять примерно, какой именно криптой, всего примерно 11 000 вариантов...
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 19:42

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Институционалы все еще с дисконтом продают биток

https://ycharts.com/companies/GBTC/disc ... ium_to_nav
Zebra
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