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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 вер, 2021 16:11
Хорошо бы понять примерно, какой именно криптой, всего примерно 11 000 вариантов...
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Додано: Чет 02 вер, 2021 19:42
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Zebra
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Додано: Чет 02 вер, 2021 21:33
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zsasha111
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Додано: Чет 02 вер, 2021 22:19
zsasha111 написав:
И что это значит?
Это значит что рост фейковый и коррекция начнется уже скоро.
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Zebra
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Додано: Чет 02 вер, 2021 22:25
Zebra написав: zsasha111 написав:
И что это значит?
Это значит что рост фейковый и коррекция начнется уже скоро.
Я тоже так думаю...
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zsasha111
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:59
закрываем эту неделю выше 51к и идем на перехай в районе 64к
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Xenon
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:41
Xenon написав:
закрываем эту неделю выше 51к и идем на перехай в районе 64к
64к вряд ли, но если не закроем выше 50к, тогда выходить, потому что вернётся на 40к.
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