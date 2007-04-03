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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2705270627072708
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 16:11

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Хорошо бы понять примерно, какой именно криптой, всего примерно 11 000 вариантов...
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 19:42

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Институционалы все еще с дисконтом продают биток

https://ycharts.com/companies/GBTC/disc ... ium_to_nav
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 21:33

  Zebra написав:Институционалы все еще с дисконтом продают биток

https://ycharts.com/companies/GBTC/disc ... ium_to_nav

И что это значит?
zsasha111
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 22:19

  zsasha111 написав:
  Zebra написав:Институционалы все еще с дисконтом продают биток

https://ycharts.com/companies/GBTC/disc ... ium_to_nav

И что это значит?

Это значит что рост фейковый и коррекция начнется уже скоро.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 22:25

  Zebra написав:
  zsasha111 написав:
  Zebra написав:Институционалы все еще с дисконтом продают биток

https://ycharts.com/companies/GBTC/disc ... ium_to_nav

И что это значит?

Это значит что рост фейковый и коррекция начнется уже скоро.

Я тоже так думаю...
zsasha111
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:59

закрываем эту неделю выше 51к и идем на перехай в районе 64к
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:41

  Xenon написав:закрываем эту неделю выше 51к и идем на перехай в районе 64к

64к вряд ли, но если не закроем выше 50к, тогда выходить, потому что вернётся на 40к.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:52

Час іпать лонгустинів! 8) :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 16:27

  Козак-характерник написав:Час іпать лонгустинів! 8) :)

Твій шорт бітка наскільки я розумію виіпали.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 17:01

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Рынок труда 225К при прогнозе 775К, а значит ФРС ставку придержит, станок будет дальше гудеть, крипта также в рост ...
Чукча2
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