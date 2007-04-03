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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2706270727082709
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 20:21

да, казака вместе с его дружком бредом, постригли хорошенько на шортах...
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 20:30

  DmitryK написав:да, казака вместе с его дружком бредом, постригли хорошенько на шортах...


Бред - это враг Казака, но ему кажется, что друг :mrgreen: Все бычье ралли прошортит, затем по его завершении один раз угадает и заработает (в смысле, сократит убытки). После чего станет в лонг - ибо а сколько ж можно быть в шортах. И снова минуса и ликвидации, потому что это будет уже криптозима... Так и расстаются с деньгами...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 20:41

  DmitryK написав:да, казака вместе с его дружком бредом, постригли хорошенько на шортах...

глупо шортить просто чтоб шортить, из злобы что оно растет
Zebra
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