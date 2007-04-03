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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 вер, 2021 20:21
да, казака вместе с его дружком бредом, постригли хорошенько на шортах...
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DmitryK
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 20:30
DmitryK написав:
да, казака вместе с его дружком бредом, постригли хорошенько на шортах...
Бред - это враг Казака, но ему кажется, что друг
Все бычье ралли прошортит, затем по его завершении один раз угадает и заработает (в смысле, сократит убытки). После чего станет в лонг - ибо а сколько ж можно быть в шортах. И снова минуса и ликвидации, потому что это будет уже криптозима... Так и расстаются с деньгами...
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 20:41
DmitryK написав:
да, казака вместе с его дружком бредом, постригли хорошенько на шортах...
глупо шортить просто чтоб шортить, из злобы что оно растет
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