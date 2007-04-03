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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 вер, 2021 20:21
да, казака вместе с его дружком бредом, постригли хорошенько на шортах...
Додано: П'ят 03 вер, 2021 20:30
Бред - это враг Казака, но ему кажется, что друг Все бычье ралли прошортит, затем по его завершении один раз угадает и заработает (в смысле, сократит убытки). После чего станет в лонг - ибо а сколько ж можно быть в шортах. И снова минуса и ликвидации, потому что это будет уже криптозима... Так и расстаются с деньгами...
Додано: П'ят 03 вер, 2021 20:41
Додано: П'ят 03 вер, 2021 21:12
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Пампятся все монеты по очереди - это финал. Крупные игроки негласно сбивают стопы. Откат уже близится.
Додано: Суб 04 вер, 2021 06:56
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
7 го числа, в день старта битка в сальвадоре, ходлеры с редита готовят координированые закупки битка. как раз достричь шорты казака
Додано: Суб 04 вер, 2021 11:54
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Первая страна, интересно будет глянуть как пойдут дела...
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